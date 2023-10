Tu si que vales, "mi taglio una gamba!": sconvolta Sabrina Ferilli

Roberto Tortora 16 ottobre 2023 a

a

a

Anche i disturbatori possono essere disturbati. Ed è proprio ciò che è accaduto a Giovanni Iovino, in arte Giovannino, cabarettista noto in televisione per essere, appunto, il “disturbatore” di Sabrina Ferilli a Tu Si Que Vales, il talent show di Canale 5 del sabato sera. Con un video postato su Instagram e sui suoi profili social, Giovanni si è voluto sfogare di una situazione che lo ha fatto infuriare non poco e che lo fa sentire come una specie di fenomeno da baraccone. In molti, infatti, mancano di sensibilità nei suoi confronti e non comprendono che il nanismo è una condizione che fa soffrire le persone che ne sono colpite.

In particolare, lo sfogo è rivolto alle persone che gli rivolgono domande inappropriate quando il sabato sera va a lavorare in discoteca. Queste le sue parole: “Ragazzi stavo riflettendo su un argomento di attualità che mi lascia sempre perplesso. Perché quando vado alle feste, perché io il sabato lavoro nelle discoteche, quando vado a lavorare le persone mi incontrano e fanno: ‘Ma come sei venuto?’ E io rispondo: ‘in macchina’ e loro replicano: ‘ah ma perché tu guidi?’ Noo io volo, prendo e volo da Nola, arrivo e vengo a lavorare. Ma che domanda è!!!”.

Sabrina Ferilli, camicia sbottonata sul decollete: la foto che infiamma Mediaset | Guarda

Giovannino poi rincara la dose: “Ma il fior fiore delle domande è ‘ma come guidi?’. E lui sarcasticamente risponde: "Con le braccia bioniche, metto due braccia bioniche per il volante, perché sennò non ce la faccio, poi mi taglio una gamba, la gamba bionica… ma che domande sono!!!”.

"Ormai questa è la mia ossessione": Rudy Zerbi, a poche ore da Tu si que vales... | Guarda

Sebbene il suo personaggio sia molto divisivo e c’è chi lo ama o lo odia per il suo ruolo a TSQV, sui social arrivano anche molti messaggi di sostegno nei suoi confronti, come un utente che scrive: “Non te la prendere! Simpatico o antipatico che possa essere, le domande che ti vengono poste sono troppoooo ignorantiii!!!!! Coraggio e avanti tutta Giovannino!”