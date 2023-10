Luciana Littizzetto a brutto muso con Fabio Fazio: "Faccio il ca*** che mi pare"

16 ottobre 2023 a

"Allora, posso fare quello che caz***o voglio?". Luciana Littizzetto si ribella a Fabio Fazio e regala un momento decisamente sopra le righe a Che tempo che fa.

Dopo 23 anni negli studi Rai, il talk più amato dalla sinistra è sbarcato a Discovery, negli studi della Nove, con un debutto che rappresenta già un piccolo caso nella storia della nostra televisione: il "nuovo" CTCF ha infatti fatto registrare dati di ascolto clamorosi, con il 13% di share complessivo che piazza la trasmissione al secondo posto dietro a Rai 1 nella classifica delle più viste in prima serata di domenica 15 ottobre. Un "miracolo", visto che il Che tempo che fa versione Rai 3 lo scorso anno viaggiava alla già ragguardevole cifra dell'11 per cento.

Certo, l'effetto esordio è stato grande, così come la curiosità di vedere come Fazio avrebbe organizzato la parte di attualità dopo aver rinviato l'intervista allo scomodissimo Patrick Zaki (viste le sue dichiarazioni su Israele e Palestina) e aver ripiegato, per così dire, sulla più istituzionale senatrice Liliana Segre.

Molti però aspettavano al varco la Littizzetto, che sarebbe stata un po' più sbrigliata rispetto ai tempi Rai. In realtà, tutto è andato come da pronostico, senza troppe variazioni rispetto al passato. Al di là della scurrilità della comica torinese che rifiuta di andare in pubblicità, già annunciata dal sodale Fabietto (Ornella Vanoni leggermente in imbarazzo al suo fianco, Stash dei Kolors che si sganascia dalle risate), Lucianina si è lasciata andare alle classiche invettive nella sua "letterina" monologo. Presentandosi al nuovo-vecchio pubblico e soprattutto ai suoi nuovi dirigenti, ha avvertito che ha intenzione di togliersi "tutti i sassolini che ho nelle scarpe, che dopo decenni sono diventati grossi come nuraghi. E sappi anche che dirò le parolacce, ne ho un silos pieno con tutte quelle che non ho potuto dire in tanti anni di Rai…".

"Scegli tu - la sua offerta a Discovery -: o ne dico una per puntata o mi dai uno speciale in prima serata di tre ore e mezza dove le dico tutte in fila… Pensa che ho ancora dei resti di vaffanc***o dell'anno scorso, due porca trota, e ancora tanti e tantissimi mer***a". A Discovery se ne saranno già accorti.