Eva Riccobono, "si accoppiavano sui divanetti". La confessione oscena

Intervista assai piccante, quella di Eva Riccobono a Belve, ospite di Francesca Fagnani negli studi di Rai 2.

La biondissima supermodella palermitana, 40 anni, ha confessato gli eccessi di una vita condotta sulle passerelle di tutto il mondo, tra party esclusivi e roventi dietro le quinte del jet set internazionale.

Un esempio? Una notte che dire trasgressiva è dir poco nella Grande Mela. "Ero a New York con un mio amico che mi dice di dover andare a una festa, io gli chiedo di andare ma lui mi dice che è una festa solo per gay e trans in un locale particolare, le donne non le fanno entrare. Ci venne l'idea di vestirmi da trans, andai in questo locale e vidi cose che, citando un film, voi umani non potete immaginare".





"Cosa ha visto?", le chiede imperterrita la Fagnani, fiutando come suo solito un titolo da copertina. "Si sentivano più tranquilli nell'accoppiarsi sui divanetti. E concludo il trauma della serata: vado in bagno e due ragazzi ci hanno anche provato, a un certo punto ho cominciato a dire urlando spaventata 'C'ho la patata!'. Perché ho avuto paura, la stavo anche per far vedere". E i telespettatori possono solo immaginare lo spavento rischiato dai due eccitatissimi e improvvisati compagni di toilette della Riccobono.

Eva non si è fatta mancare nulla anche sul piano dei rapporti sentimentali. "C'era questa ragazza molto bella, modella, sembrava oltretutto più femmina di me. Io che sono una pioniera delle esperienze, mi piace provare, mi dico 'io provo, poi se mi piace o non mi piace...'. Provai, è stato divertente e carino, però preferisco... Le donne mi piacciono in qualche modo, però magari". La Fagnani trova il modo di scherzarci su: "Ho un deja-vu su una sua collega". E il riferimento è alla attrice Claudia Pandolfi, che sempre a Belve qualche tempo fa aveva confessato di avere avuto una storia omosessuale.