Mauro Corona, "da che parte sto tra Israele e Palestina?": la clamorosa risposta

A È sempre Cartabianca, il talk show di rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, il tema centrale dell'ultima puntata è la guerra tra Israele e Hamas. Proprio pochi minuti prima della diretta dell'ultima puntata, un ospedale di Gaza è stato colpito da un missile. Nella notte l'esercito israeliano ha diffuso un video in cui viene mostrato un razzo palestinese sganciato proprio nello stesso istante in cui è stata registrata l'esplosione nel nosocomio. E così è partita la rumba delle accuse reciproche tra Gerusalemme e Gaza sulla responsabilità di questo dramma che si è consumato all'interno di una guerra in cui Israele combatte per la propria sopravvivenza dopo l'attacco a tradimento dello scorso 7 ottobre.

E Mauro Corona, ospite come sempre del talk della Berlinguer, ha detto la sua su quanto accaduto con toni chiari e precisi: "Israele o Palestina? Da che parte sto io? Sto con chi soffre. È terribile questa barbarie, vedere gli uomini che ancora si uccidono tra di loro".

Poi sempre Corona ha aggiunto: "La cattiveria è dentro l'uomo e in questi ultimi tempi si manifesta più feroce di sempre". Intanto sul fronte della battaglia, Israele ha fatto sapere che un'operazione di terra con un ingresso a Gaza potrebbe non rientrare nei piani militari. Una posizione che potrebbe aprire le porte a nuovi scenari con una de-escalation nelle prossime settimane. L'esplosione e le centinaia di morti all'ospedale di Gaza però complicano il processo di trattativa tra le parti. Un segnale in questo senso è stato l'annullamento dell'incontro tra Abu Mazen e Joe Biden.