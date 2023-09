È sempre Cartabianca, Mauro Corona zittisce tutti su Lampedusa: la proposta

Claudio Brigliadori 28 settembre 2023 a

«Candidiamo Lampedusa premio Nobel per la pace». In una puntata accesissima sul tema immigrazione, a È sempre Cartabianca su Rete 4 la proposta di Mauro Corona in apertura di puntata, nella sua classica copertina, è forse l’unica in grado di trovare tutti d’accordo, da destra a sinistra. Per il resto, nel variegato parterre di ospiti di Bianca Berlinguer, a dominare è la polemica politica. «Il centrodestra ha promesso l'impossibile e poi ha fallito su tutto», incalza Chiara Appendino, ex sindaca grillina di Torino.

«Il governo ha misurato un clamoroso fallimento sull’immigrazione- rincara la dose Nicola Fratoianni, di Sinistra e Verdi -. Vogliono fare il pugno duro nei confronti della disperazione? Non funziona. Quando una persona è disperata, si mette su qualunque mezzo e scappa». Per Andrea Scanzi del Fatto Quotidiano, semplicemente, «se Fratelli d'Italia avesse detto la verità non avrebbe vinto le elezioni». Addirittura. Per Concita De Gregorio, penna Doc di Repubblica, forse dovremmo anche ringraziare il governo di Berlino per finanziare le Ong che trasportano migranti in Italia: «Dire alla Germania “accogli tu” è ridicolo, visto che in questi anni i tedeschi hanno accolto il quadruplo delle persone rispetto a noi».

Insomma, la solidarietà europea sembra valere solo quando a doverla fornire è l’Italia, e in particolare quando a Palazzo Chigi c’è un governo di centrodestra. A riportare tutti con i piedi per terra, però, è Silvia Sardone, europarlamentare della Lega. «La diplomazia da sola non basta. Stiamo subendo un’aggressione. Se la Germania finanziasse le Ong per portare i migranti in Germania non ci sarebbe nessun problema». Logico, quasi banale. Ma per molti, evidentemente, non lo è.