Nicola Porro, l'attacco a Charles Michel: "Missile? Ha già deciso, colpa d'Israele"

La puntata di Stasera Italia di ieri, martedì 17 ottobre, si è aperta con l'editoriale di Nicola Porro sulle notizie che stavano arrivando da Gaza. Le immagini sembravano non lasciare troppo spazio alle interpretazioni: un razzo ha colpito un ospedale, causando la morte di circa 500 persone. La tragedia ha scosso tutta la comunità internazionale, e nelle ore in cui pochi elementi erano chiari, Nicola Porro ha ricordato: "In guerra, la prima a morire è la verità".

Dopo aver sentito il parere degli ospiti in studio, Porro interrompe il dibattito per segnalare un'agenzia che gli è appena arrivata. Pare infatti che Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo, si sia già affrettato a dare la colpa a Israele, parlando di una violazione del diritto internazionale. Joe Biden, invece, ha dichiarato di voler far luce su quanto accaduto. "Immediatamente dopo aver appreso questa notizia - spiega il presidente su X - ho parlato con il re Abdullah II di Giordania e il primo ministro israeliano Netanyahu e ho incaricato la mia squadra di sicurezza nazionale di continuare a raccogliere informazioni su ciò che è accaduto esattamente".

La fretta dimostrata da Michel nell'incolpare subito Israele per l'esplosione dell'ospedale di Gaza ha mandato su tutte le furie lo stesso Porro. "E il mitico Michel ha già deciso che la strage all’Ospedale è fatta da Israele - sottolinea il conduttore televisivo - Info sicure dall’intelligence belga che ci prende". L'allusione, ovviamente, è alla negligenza dimostrata dagli 007 di Bruxelles in merito all'attentato terroristico che lunedì 16 ottobre ha causato la morte di due tifosi svedesi proprio nelle strade della capitale del Belgio.