Barbara d'Urso a Belve? "Che fine ha fatto": la bomba della Fagnani

20 ottobre 2023 a

Barbara d’Urso sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve? Per il momento non c’è nulla di ufficiale, ma sono già iniziati gli ammiccamenti. Forse la conduttrice deve aspettare la scadenza del contratto con Mediaset, prevista per dicembre, prima di andare su un’altra rete a parlare di quanto accaduto questa estate. La storia è nota: dopo quindici anni è finita un’era a Pomeriggio Cinque, con la conduzione che è stata tolta alla d’Urso e affidata a Myrta Merlino. Quest’ultima sta faticando a livello di ascolti, essendo catapultata in un programma che è appartenuto alla collega per tanto tempo.

Ad Aspettando Viva Rai 2 si è parlato proprio della d’Urso. “Barbara, ti vogliamo bene - ha dichiarato Fiorello, che era in compagnia della conduttrice di Belve - che fine hai fatto? C’è la Fagnani che ti aspetta nel suo programma, avrebbe tante cose da chiederti”. “Appena mette piede in Italia viene”, si è limitata a dire la Fagnani, lasciando intendere che c’è tutta l’intenzione di portare la d’Urso su Rai 2: di certo sarebbe un’intervista in grado di suscitare un enorme interesse mediatico, dopo tutte le voci che sono girate per via del siluramento di Mediaset.

In realtà la d’Urso si trova già in Italia, dato che sta preparando il ritorno a teatro con il suo spettacolo intitolato “Taxi a due piazze”. La conduttrice non si è di certo pianta addosso per la fine anticipata del rapporto con il Biscione. Qualche settimana fa si era parlato di una sua possibile partecipazione a Ballando con le stelle, almeno come ospite speciale per una sera, ma a quanto pare non c’è nulla di concreto. Non resta quindi che aspettare e vedere che cosa succederà nei prossimi mesi, soprattutto dopo la fine del contratto con Mediaset: non è escluso che la d’Urso possa andare da Mara Venier, oltre che dalla Fagnani.