Uomini e Donne, Donatella e Silvio: cosa ostacola la loro unione

Donatella De Giorgio e Silvio Venturato di Uomini e Donne, il reality di Mediaset condotto da Maria De Filippi, si stanno conoscendo ormai da diverse settimane. E tutto sembra procedere a gonfie vele. Ma c’è qualcosa che sta tenendo entrambi ancora incollati nei parterre del Trono Over. A parlarne è la stessa dama in una nuova e inedita intervista per Uomini e Donne Magazine. La donna ha raccontato che a iscriverla al dating show è stato uno dei suoi figli. A distanza di più di un anno dalla morte di suo marito (Massimo Borracci), la dama stava attraverso una fase drammatica. "Avevo detto a mio figlio che proprio non ce la facevo più… Uomini e Donne è un po’ come se mi avesse salvato la vita”, spiega la donna.

Il primo uomo a colpirla nel parterre è stato proprio Silvio, che già aveva notato da casa durante la sua conoscenza con Gemma Galgani. Sono tanti gli aspetti positivi che ha individuato nel cavaliere: è molto attento, dolce e con lui si può conversare su tutto. Ma c’è qualcosa che ancora frena entrambi e in particolare lei. La sua preoccupazione riguarda l’aspetto economico: “Mi preoccupa un po’ la nostra situazione economica: siamo due pensionati, io prendo la pensione di reversibilità di mio marito perché ho sempre fatto la mamma e mi aiuta anche mio figlio economicamente. Non so se potremmo farcela ad arrivare a fine mese, qualora decidessimo di proseguire e fare un passo avanti in questa relazione. Se credo a due cuori e una capanna? Ci credo, ma comunque a fine mese bisogna arrivarci”.

Nella sua vita, la dama ha fatto tanti lavori. Come quello di indossatrice per grandi maison di moda e anche la cameriera. Tuttavia, le è sempre piaciuta l’idea di stare a casa e crescere i suoi figli. E, a questo punto, bisognerà capire come andrà avanti questa conoscenza. Ma non sarà di certo l'ostacolo economico a fermare il loro amore.