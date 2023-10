Ballando, "prima della gara": mai successo prima, l'annuncio di Milly Carlucci

21 ottobre 2023 a

Novità a Ballando con le Stelle, il talent show di Milly Carlucci al via questa sera su Rai 1. E' stata la conduttrice stessa ad annunciarla. Di cosa si tratta? L'apertura del televoto prima dell'inizio della gara. "Non li avete ancora visti ballare. Vi starete chiedendo come farete a votare? Votate per simpatia", ha detto la conduttrice prima di dare il via libera definitivo alla gara di ballo della serata. Primo danzatore in pista il giornalista Antonio Caprarica.

Tutto pronto, insomma, per questa 18esima edizione del programma, che da anni fa compagnia a milioni di italiani in prima serata. "Una storia fatta di balli, sorrisi, lacrime, emozioni", ha confessato una emozionata Milly Carlucci all'inizio della puntata di questa sera. "Ballando con le Stelle è la storia di tutti noi, non sempre è stata una storia facile - ha poi aggiunto la presentatrice -. Anche nei momenti più bui noi abbiamo cercato di farvi divertire ed è così che ricominciamo stasera".

Confermata la giuria, composta da Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Mariotto e Fabio Canino. Ad arricchire la squadra anche Alberto Matano, Simone Di Pasquale, Rossella Erra, Sara Di Vaira. Tra i concorrenti in gara, invece, personaggi come Teo Mammucari, Wanda Nara, Lino Banfi.