Wanda Nara, il retroscena su Milly Carlucci: "Avevo paura, ma quella chiamata..."

20 ottobre 2023 a

a

a

Wanda Nara si sta allenando duramente in vista della prima puntata di Ballando con le stelle, in programma sabato 21 ottobre. Intervistata dal Corriere della Sera, la moglie di Mauro Icardi ha rivelato un retroscena su Milly Carlucci: “Sono coraggiosa. Il ballo non è il mio. Avevo paura ma Milly mi chiama all’inizio di ogni stagione, da quindici anni. La prima volta non ero ancora famosa in Italia. Ero appena arrivata a Catania. Ora ho deciso che era il momento di mettersi in gioco”. La Carlucci sarà stata sicuramente contenta del suo “sì”, che aggiunge ulteriore interesse a un’edizione dalle grandi premesse.

Wanda Nara ha dichiarato di non aver mai studiato danza, quindi questa esperienza per lei sarà del tutto nuova: “Solo qualche lezione ma ero negata: la maestra diceva di girarsi a destra e io mi giravo a sinistra. La faccio fare alle mie bambine però, che infatti sono felicissime di vedermi in pista. Ora, quando durante le prove mi capita di fare qualche presa, in aria, mando loro i video. A casa sono tutti molto orgogliosi”. Impossibile non parlare anche della malattia, che ha sconvolto la sua vita e quella della sua famiglia, costringendola a trovare un nuovo equilibrio.

"Ha qualcosa in serbo": Barbara D'Urso, i rumors che terremotano la tv

“È stata una svolta totalmente imprevista - ha dichiarato Wanda Nara - sto cercando di vivere con la stessa forza di prima, valorizzando ogni giorno la vita. Pensavo da sempre che niente conta più della salute, ora, ovviamente, di più. E voglio stare con la gente che amo, non farmi problemi per cavolate, quella è la cosa più importante”. Di certo adesso l’argentina ha tutta l’intenzione di godersi questa nuova esperienza, che promette di essere faticosa ma che forse era proprio quello che le serviva in questo momento. Di certo gli occhi degli spettatori di Ballando con le stelle la seguiranno con curiosità.