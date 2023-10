Ballando con le Stelle, tam-tam impazzito: a poche ore dal ritorno della Carlucci...

21 ottobre 2023 a

Dopo tanta attesa, finalmente ci siamo: questa sera, sabato 21 ottobre, andrà in onda alle 20:35 su Rai 1 la prima puntata di Ballando con le Stelle. Il dance-show torna in scena con tanti elementi di continuità rispetto agli scorsi anni. A dirigere la trasmissione, oltre che condurla, sarà, infatti, ancora una volta Milly Carlucci, affiancata sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico da Paolo Belli. Confermata per intero la giuria, che tornerà a essere composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Riconfermata anche la giuria popolare con Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra. Anche Alberto Matano riprenderà posto sulla poltrona a bordopista per difendere e assegnare il tesoretto.

"Sarà un’edizione clamorosa - ha dichiarato la Carlucci in un'intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni - Di anno in anno bisogna sempre superarsi. E i concorrenti sono sorprendenti e scatenatissimi". Per la conduttrice, nonostante il lungo score di presenza nel programma, il tempo dei saluti è ancora lontano: "Stancarmi io è impensabile, perché lo show è così complesso e il cast sempre diverso quindi non mi annoio mai. Lo stesso succede al pubblico che, di volta in volta, si affeziona e si appassiona alle nuove star. E che star!".

Il talent show, giunto ormai alla 18esima edizione, è il più longevo varietà della Rai attualmente in onda. Come sempre, i protagonista sono un gruppo di VIP provenienti dal mondo dello spettacolo e dello sport che, in coppia con ballerini professionisti, devono imparare a danzare, esibendosi nel corso delle puntate in balli da sala di diversi tipi.