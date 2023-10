Barbara D'Urso, sfregio di Selvaggia Lucarelli: battutaccia a Ballando

22 ottobre 2023 a

Si apre il sipario, ecco una nuova stagione di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, tornato in onda con la prima puntata sabato 21 ottobre. Tra i giudici, dopo i tentennamenti e le indiscrezioni, ecco confermata Selvaggia Lucarelli, la quale ha ripreso a spron battuto a dispensare veleno e livore.

Nel mirino della Lucarelli ci finisce anche Barbara D'Urso, con una battuta allusiva e di basso rango nei confronti della collega. Il tutto avviene dopo l'esibizione di Simona Ventura, concorrente di Ballando, che si è distinta con una strepitosa prova di ballo in pista. Dunque, quando la Ventura si è presentata davanti alla giuria, ecco che Selvaggia ha scaldato i motori.

"Iniziai a fare questo mestiere grazie a Simona. Hai dimostrato che quando la tua carriera non è andata benissimo, e questo capita a tutti, sei stata in grado da ripartire dalle cose piccole", ha premesso la Lucarelli. Dunque ha aggiunto: "Non sei andata in Inghilterra a postare su Instagram in inglese, così, improvvisamente. No sei rimasta qui a fare cose più piccole con pazienza e modestia", ha concluso. Ovvio il riferimento alla D'Urso, che dopo la rottura con Mediaset si è divisa tra Regno Unito e Parigi. Il consueto sfregio gratuito, insomma.