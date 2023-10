Paola Turci a Domenica In, intervista interrotta: il blitz in studio

22 ottobre 2023 a

Una incursione a sorpresa blocca subito l'intervista di Mara Venier a Paola Turci. La cantautrice romana non fa nemmeno in tempo a sedersi al centro dello studio di Domenica In, su Rai 1, che da dietro le quinte si precipita alle sue spalle Emma Marrone, che la abbraccia e la bacia.



La popstar salentina aveva da poco terminato la sua intervista, assai commovente: il momento più intenso sicuramente quello in cui ha raccontato il rapporto con il padre, stroncato poco tempo fa da una leucemia con cui aveva lottato per un anno. "Vedere il mio supereroe diventare sempre più piccolo e sofferente, sentirmi inerme davanti a tutto questo. Avrei fatto di tutto per lui ma non potevamo fare niente e mi ha fatto molto male", ha raccontato tra le lacrime.

Poi tocca alla Turci sedersi di fronte a "Zia Mara", prima del "blitz" dell'amica. "Amore mio!". "Volevo dire - riprende la parola la Turci - che stavo per piangere, mi sono detta 'mi devo trattenere, entro con le lacrime nere così?". "Perché?", chiede la Venier. "Perché Rosario (il padre di Emma, ndr) io lo conoscevo, e perché vedo in lei un sacco di cose che so io e ogni tanto mi sento... E poi mi manca, non la vedo da un sacco di tempo, le voglio un bene pazzo".

"Ma sei sempre in giro... Anche io ti voglio bene, sorella, lei è veramente una sorella". "Dobbiamo fare una rimpatriata ragazze", la butta lì la Venier. "Stasera a casa de Mara, però cucina leggera...", propone la Marrone.

E Mara la anticipa: "Io e lei (la Turci, ndr) stasera facciamo una rimpatriatina, eh, facciamo una tortina, perché è un compleanno talmente triste... Emma, se vuoi venire stasera siamo tutte a casa, eh, ci sentiamo dopo". E intanto il pubblico in studio saluta le tre amiche con un calorosissimo applauso.