Domenica In, Paola e Chiara spiazzano la Venier: "Che dramma"

"Il successo può essere castrante, ad un certo punto abbiamo avuto bisogno di allontanarci": Paola e Chiara, parlando della loro carriera, lo hanno detto a Mara Venier a Domenica In su Rai 1. Nonostante il lungo periodo trascorso lontano dai riflettori, però, il ritorno del duo nel panorama musicale non è passato affatto inosservato. Il trampolino di lancio è stata la partecipazione all'ultimo festival di Sanremo con il brano "Furore", poi diventato un vero e proprio tormentone.

Paola e Chiara, inoltre, si sono rese protagoniste di un simpatico siparietto insieme alla conduttrice del programma. Il tutto è iniziato con la notizia del cosiddetto glitter gate, ovvero il divieto dell'uso dei brillantini per salvaguardare l'ambiente. La Venier, scherzando e prendendo affettuosamente in giro le due cantanti, ha risposto a tono al "dramma" del divieto dell'uso dei glitter da parte dell'Ue.

"Saranno vietati i glitter, noi che viviamo di quelli sul palco, anche i ballerini ne hanno sempre tantissimi cosparsi su tutto il corpo", hanno spiegato le due cantanti. La conduttrice di Domenica In allora ha risposto: "Tesoro, che dramma. Come faremo senza? Mio marito è abituato solo a vedermi con i glitter". Grandi risate e applausi da parte del pubblico in studio.