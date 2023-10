Che tempo che fa, Fabio Fazio: "Fedez ospite, non è sgarbo alla Rai"

26 ottobre 2023 a

Dopo la paura per le proprie condizioni di salute, Fedez è pronto a fare ritorno nelle trasmissioni televisive. Il rapper sarà infatti ospite di Che tempo che fa, il talk show di Discovery condotto da Fabio Fazio. L'autore ligure ha recentemente partecipato a una delle puntate di Muschio Selvaggio, il podcast del cantante. E probabilmente in quell'occasione è nata anche l'idea di fare un'intervista al contrario. Secondo Novella 2000, Fedez, che sarebbe stato "bloccato" dalla Rai per la sua partecipazione a Belve, sarà invece presente alla trasmissione di Fazio.

Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, desiderava avere il rapper per una ricca intervista. Ma purtroppo così non è stato: la Rai non ha approvato la presenza nelle sue reti del rapper, anche se la giornalista spera di poter trovare una soluzione in futuro. Sul caso è intervenuto anche Fedez, nel corso della presentazione dei Live di X Factor, dove ha dichiarato: "Posso dire serenamente che mi sono sentito con l’ad (Roberto Sergio) e ho avuto conversazione molto piacevole, in cui ci siamo confrontati e ci siamo chiariti". Inoltre, ha anche precisato: "Non so quale sia la posizione della Rai attualmente, ma mi è piaciuto ricevere una chiamata dall’ad e avere conversazione civile con lui, una cosa inaspettata".

Nel corso della puntata di domenica 29 ottobre di Che tempo che fa, tra le persone intervistate ci sarà proprio Fedez che avrà finalmente l'occasione di raccontare del suo periodo piuttosto turbolento e di come stanno ora le cose, sul lavoro e nella sua vita privata. Il conduttore infine ha affermato: "Non è uno sgarbo alla Rai".