Stasera Italia, il delirio di Jasmine Cristallo: "Lei ha detto che devono morire tutti"

Chi gioca a confondere gli abitanti di Gaza con i terroristi di Hamas? I filo-palestinesi di casa nostra accusano di farlo il governo di Israele, ma ascoltando Jasmine Cristallo viene il forte dubbio che sia l’esatto opposto. L’ex sardina, oggi passata al Pd armi e bagagli come il suo ex compagno di piazze Mattia Santori, è ospite di Nicola Porro a Stasera Italia su Rete 4 e se la deve vedere con l’ex ambasciatore di Israele Dror Eydar.

Il confronto, in termini di lucidità di analisi, è impietoso. «I terroristi di Hamas hanno dato il via a una degenerazione morale senza precedenti - sottolinea il diplomatico -. Questi criminali hanno ucciso una donna israeliana incinta, le hanno aperto la pancia mentre era ancora in vita e hanno decapitato il feto». Il rischio è che gli orrori delle vittime civili di Gaza, le migliaia di foto e video che inondano i social, possano far dimenticare gli eccidi nel chiuso dei kibbutz, di cui sono state mostrate pochissime immagini.

«Quelli di Hamas sono animali», è la sentenza cruda e lapidaria di Eydar. Ma la Cristallo protesta: «A Gaza - lo rintuzza - non ci sono animali, ci sono persone. Ci siamo dimenticati il principio di proporzionalità? Lei ha detto che devono morire tutti». Per la cronaca: l’ex ambasciatore (né tantomeno il governo di Netanyahu) ha detto di voler uccidere i civili della Striscia, e gli unici a non aver voluto l’evacuazione richiesta da Tel Aviv sono stati proprio i terroristi islamici, che avrebbero così perso i loro scudi umani. Tuttavia, è la tesi di Eydar, la risposta di Israele deve essere dura, perché «è stata messa in discussione la tenuta e l’esistenza dello Stato ebraico». Un punto che pacifisti e sardine d’acqua italiana proprio non afferrano.