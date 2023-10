Capezzone da Porro, "adesso mi arrabbio": Alessandrucci travolta

28 ottobre 2023 a

"Adesso mi arrabbio". Daniele Capezzone, ospite in studio da Nicola Porro a Stasera Italia, su Rete 4, parla senza remore della manovra, lanciando messaggi al centrodestra ma anche a chi, come Emiliana Alessandrucci, presidente di Colap - Coordinamento Libere Associazioni Professionali in collegamento con il talk Mediaset, critica la legge di bilancio appena approdata in Parlamento per i motivi sbagliati.

"Hanno peggiorato la Legge Fornero", attacca la Alessandrucci a proposito delle misure sulle pensioni. Capezzone, direttore editoriale di Libero, ribatte: "In termini politici l'accordo nella maggioranza l'hanno già trovato. Per il 2024 Quota 103, poi Salvini punta a un miglioramento dal suo punto di vista nella legislatura. Ma dico con franchezza che questa discussione appassiona poco e sconsiglio al centrodestra di impiccarsi a questa discussione".

"Fossi nel centrodestra - continua Capezzone - mi preoccuperei dei 30enni, 35enni e 40enni che andranno in pensione tardissimo e con molti pochi soldi". La regia inquadra la Alessandrucci, che annuisce convinta.

"Dopodiché - ironizza Capezzone - la parte per cui la Alessandrucci adesso fa sì con la testa ma tra poco farà no, è quella della sostenibilità. Quando lei mi parla della sostenibilità, la prima cosa delle sostenibilità sono le tasse, Alessandrucci! Mannaggia, poi io mi arrabbio. La tassa sulla casa, va bene? Prima di Monti la tassazione su tutto il mattone degli italiani era di 8 miliardi. Arriva Monti, per salvare l'Italia, gran supposta e...". "Non mi pare che l'hanno tolta", lo interrompe la Alessandrucci, e Capezzone si arrabbia per davvero: "Posso parlare senza le tue interruzioni?".

