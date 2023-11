Mattino 5, Federica Panicucci frena l'ospite: "Io prendo le distanze"

03 novembre 2023 a

Federica Panicucci torna a occuparsi del caso della presunta veggente Maria Giuseppa Scarpulla, in arte Gisella Cardia, nella puntata di Mattino 5 di oggi. Tra i suoi ospiti l’ex seguace della donna Luigi Avella, che non solo ha ringraziato la conduttrice per l'opportunità ma ha anche lanciato delle pesanti accuse nei confronti dell’ex padre spirituale della presunta veggente, Don Luigi: “Non bisogna parlare male dei sacerdoti, però a volte la verità deve avere un posto privilegiato…E quindi grazie Federica che mi hai fatto aprire il cuore".

A quel punto, la presentatrice ha voluto prendere le distanze dal suo ospite, ritenendo le sue accuse molto gravi: “Avella si assume la responsabilità di quello che sta dicendo eh. Io prendo le distanze". L'ospite, allora, ha dichiarato non solo di prendersi la responsabilità, ma anche di sperare che il magistrato lo convochi al più presto: “Io soffro molto di non essere convocato da un magistrato e spero pure che qualcuno mi quereli. Non arrivano. Forse sono antipatico?”.

“Dimostrare la verità davanti agli italiani ha fatto in modo che si fermasse un meccanismo preoccupante”, ha detto ancora Avella. Infine la Panicucci ha chiuso il collegamento, forse un po’ troppo frettolosamente, tanto che l’ospite ha commentato: “Hai sempre paura che io possa dire quella parola in più, ma…”. "Sai perché ho premura? - ci ha tenuto a precisare la conduttrice -. È arrivata la mamma del bambino a Massafra che ha visto l’altra statuina della Madonna lacrimare". A quel punto è partito l'altro collegamento.