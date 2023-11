Myrta Merlino, la gaffe: come chiama la sua ospite, cala il gelo

03 novembre 2023 a

Il veleno (e lo svarione) nella coda. Myrta Merlino a Pomeriggio 5 conclude una puntata e una settimana durissime, e assai intense, e inciampa in una piccola gaffe che fa calare per qualche secondo il gelo nello studio di Canale 5.

Dopo aver affrontato aggiornamenti e collegamenti sui luoghi del disastro legato al passaggio della tempesta Ciaran sull'Italia (che ha bersagliato soprattutto la Toscana, provocando 7 morti), nella seconda parte di puntata l'ex conduttrice di L'aria che tira, passata da La7 a Mediaset la scorsa estate, presenta una delle sue ospiti: è l'attrice Daniela Poggi, che però Myrta nella foga confonde con la cantante e showgirl Loretta Goggi (oggi giurata a Tale e quale show) chiamandola, appunto, Daniela Goggi. "Goggi? Poggi...", la corregge subito l'attrice, un po' spiazzata dal lapsus. Quindi scoppia in una risata che sdrammatizza la situazione.

Imbarazzata, la padrona di casa si è scusata e poi, rivolgendosi contemporaneamente alla Poggi e al pubblico, in studio e a casa, spiega: "Però posso dire la verità? Oggi è stata una giornata e una puntata davvero infernale...". "La prendo per buona", ha quindi chiuso la questione con la Poggi che ha risposto con un sorriso: "Tranquilla, assolutamente. Non c'è nessun problema". In chiusura di puntata, dopo i grandi sforzi di tutti i collaboratori e giornalisti, Myrta si congeda con queste parole: "Devo prendermi un secondo per fare un ringraziamento molto grande alla mia redazione, agli autori, ai miei inviati straordinari. Tutta la notte hanno lavorato e hanno cercato per noi di raccontare nel modo migliore quello che sta accadendo nel nostro Paese flagellato dal maltempo".