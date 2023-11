Barbara D'Urso torna in tv, la voce: "Un debito da saldare", dove la vedremo

01 novembre 2023 a

Tutto pronto per il ritorno in tv di Barbara D'Urso. Sarà sulla Rai, ma non a Belve né a Ballando con le stelle. Una indiscrezione-bomba in grado di far tremare tutto il piccolo schermo italiano.

Da settimane si vocifera sul futuro della ex conduttrice di Pomeriggio 5, dalla scorsa estate in rotta con Mediaset e di fatto congelata fino a dicembre, quando scadrà il suo contratto con il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi. Indiscrezioni riferivano di una sua partecipazione "straordinaria" allo show danzereccio di Milly Carlucci, ma senza il via libera di Cologno Monzese non si può far nulla. Possibile una sua intervista al programma di Rai 2 di Francesca Fagnani, anche se nel frattempo si è sparsa voce di un possibile trasloco di Lady Mentana sul Nove, la stessa rete di Fabio Fazio. E allora?

Secondo Novella 2000, la D'Urso sbarcherà sì in Rai, ma a febbraio e su Rai 1. Niente meno che al Festival di Sanremo, accanto al presentatore e direttore artistico Amadeus. Carmelita potrebbe essere ospite d'eccezione sul palco dell'Ariston, o addirittura co-conduttrice per una serata. Alla trattativa sta lavorando l'infaticabile Lucio Presta.

L'agente della conduttrice napoletana è già stato parte attiva nel clamoroso passaggio di Myrta Merlino da La7 a Canale 5 in estate, rivelatosi poi fatale per la D'Urso rimasta senza un programma dal giorno alla notte e senza preavviso da parte dei vertici Mediaset. Ecco perché Novella 2000 parla ironicamente di un "debito da saldare" del manager riguardo alla sua illustre assistita. Di sicuro, ancora poche settimane di "buio" e poi l'ex regina di Canale 5 tornerà davanti a una telecamera.