Soumahoro, Littizzetto demolita con tre sole parole: "Per lui nulla?"

Il copione non cambia. Mai. Meno che meno sul Nove, dove si è spostato armi e bagagli l'intero carrozzone di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio, quel Fazio che con gran fracasso ha dato l'addio alla Rai la scorsa estate. Il martire o presunto tale.

Ecco, il copione non cambia mai. Né il suo, né quello seguito da Luciana Littizzetto, la comica torinese che al pari dell'intero cast lo ha seguito nella nuova rete. Il programma è di fatto immutato, identico. Nulla da ridire: funziona e i dati dello share parlano chiarissimo. E così, resta immutata anche la liturgia della "letterina" della Littizzetto, la missiva che ogni settimana recita seduta sulla scrivania del conduttore.

Letterina in verità monomaniaca: serve, di fatto, soltanto a dar contro al governo, a Giorgia Meloni, a Matteo Salvini e soliti bersagli noti. Non ha fatto eccezione la puntata di domenica 5 novembre, in cui la comica torinese si è scatenata parlando dello scherzo russo di Vovan & Lexus al premier, poi le battute di dubbio gusto su Andrea Giambruno, le stoccate a Salvini il quale direbbe solo "cazz***".

Ecco, peccato che secondo molti, nella letterina in cui si fanno le pulci ai politici, mancasse qualcosa. Cosa? Presto detto: Aboubakar Soumahoro, il deputato che ha visto moglie e suocera finire in carcere nei giorni scorsi e che a sua volta potrebbe presto perdere lo scranno in Parlamento per un uso improprio dei fondi elettorali. Già, nemmeno una parola su queste vicenda. E a ricordarglielo ci ha pensato un utente, che su X ha commentato in replica al post di Che tempo che fa sulla letterina: "Per Soumahoro nulla?". Tre sole parole. Perfette.