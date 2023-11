Fuori dal Coro, Islam in Italia? "Soldi, armi e l'omicidio dell'iraniano"

10 novembre 2023 a

Sconvolgente inchiesta di Fuori dal coro sugli affari sporchi dell'islam violento in Italia. In un servizio di Eugenia Fiore trasmesso nella puntata di ieri 8 novembre su Rete 4, da Mario Giordano, viene riportata il caso di Domenico Libro. "Imprenditore milanese, una bella casa in centro, una laurea alla Cattolica, una carriera nei trasporti", spiega la giornalista. Che continua il suo racconto su questo personaggio che in breve tempo è poi passato "al mercato delle armi".

Libro, infatti, diventa nel 2016 amministratore della Mateba Italia srl, azienda del settore delle armi. Un marchio storico. "Nel giro di pochi mesi finisce al centro di una inchiesta dell'anti-terrorismo. Domenico Libro voleva vendere in modo illegale armi all'Iran, la repubblica islamica che finanzia il terrorismo", aggiunge l'inviata di Fuori dal coro. "Una spy story a tutti gli effetti in cui soldi, armi e omicidi si mischiano. Sì anche omicidi perché il mediatore iraniano di quell'affare viene assassinato in circostanze misteriose".

Soldi e fucili: gli affari sporchi dell'Islam violento in Italia



Servizio di @EugeniaFioreBen a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/lFiUZkwPXq — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) November 8, 2023

Quindi la giornalista incontra una persona, che nel servizio resta anonima per ragioni di sicurezza, che è stata vicina alla trattativa. L'uomo conferma tutto: "Gli iraniani sono venuti più volte alla Mateba senza autorizzazione del governo".