Migranti e Albania? Decollano i Tg: perché è un altro flop per la sinistra

Klaus Davi 10 novembre 2023 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (I Tg)

Proprio quando l’agenda politica sembrava ridotta al conflitto mediorientale e alle dispute accademiche sul premierato, Giorgia Meloni ha estratto l’asso dalla manica: l’accordo col Premier albanese Edi Rama per la creazione di due centri d’accoglienza migranti in Albania gestiti dall’Italia. La notizia ha campeggiato nei titoli dei principali Tg serali di lunedì, in primis Tg1, Tg2 (ha aperto l’edizione delle 20.30), Tg3, Tg4 e TgLa7.

Ma anche il giorno dopo ha avuto spazi rilevanti nelle scalette, in particolare a pranzo con Tg1, Tg3, Tg4 e Tg5 che l’hanno inserita subito dopo i due grandi macroargomenti Medio Oriente e alluvione. Nei talk (soprattutto su La7) il provvedimento è stato sottoposto a un fuoco di fila di ironie e denigrazioni. Nulla di nuovo, si ripetono gli stilemi già visti con i governi Berlusconi: i talk “mascariavano” e Silvio vinceva le elezioni.

Come sempre nel nostro caso parlano i numeri: Tg1 lunedì sera ha segnato il 24.4% ma il pezzo sull’intesa italo-albanese ha sfiorato il 26%, nel caso del Tg3 la curva è salita al 14% e TgLa7 fino all’8%; bene anche martedì: Tg5 delle 13 al 24%, Tg2 al 13.7%, Studio Aperto al 12 %, Tg4 al 5% e Tg3 all’11%. L’ennesima prova di scollamento fra narrazione spesso isterica dei talk e paese reale.