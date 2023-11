PiazzaPulita, Furfaro attacca sull'Albania? Chirico lo zittisce: "Cosa si è perso"

10 novembre 2023 a

Uno scontro accesissimo tra Annalisa Chirico e Marco Furfaro a PizzaPulita. Al centro del dibattito nel corso dell'ultima puntata del programma condotto da Corrado Formigli c'è il patto tra Italia e Albania. Come è noto la sinistra sbraita da giorni per questo accordo che dovrebbe limitare in modo consistente il flusso di migranti che approda sulle nostre coste. Un flusso contro cui la stessa sinistra ha alzato la voce e che di fatto ha sollevato il problema di un aumento di sbarchi negli ultimi mesi. E ora che il governo fa di tutto per abbassare la pressione sui nostri punti di approdo, ecco che i progressisti tornano alla carica e stavolta vogliono tenersi tutti i migranti sul territorio nazionale.

E la prova di questo cortocircuito della sinistra sono le parole di Furfaro, il braccio destro della Schlein, che da Formigli si scatena: "È un accordo inutile, non servirà a rallentare i flussi migratori e soprattutto impiegherà diverse navi che dovranno fare la spola tra l'Italia e l'Albania".



Pietro Senaldi: i dem contro Rama? L'albanese li umilia

Ma le argomentazioni di Furfaro fanno acqua da tutte le parti. E a sottolinearlo sono le parole di Annalisa Chirico: "Allora forse le è sfuggito qualcosa di importante. Il cancelliere socialdemocratico Scholz ha chiesto proprio lunedì scorso di esternalizzare in paesi terzi la gestione dei flussi per la Germania. Le dirò di più, sta facendo la stessa cosa anche l'Austria. Ora voi, dem, avete minacciato di voler cacciare dal gruppo socialista europeo Edi Rama. Bene, allora dovete fare la stessa cosa con Scholz". È bastata questa semplice riflessione per abbattere la tesi di Furfaro che ha provato a ribattere ma di fatto ha perso il round. E pure di parecchio...