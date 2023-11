Matteo Salvini, bordata su Grillo: "Parla della Bongiorno? Si sciacqui la bocca"

13 novembre 2023 a

Matteo Salvini mette nel mirino Beppe Grillo. Il comico e garante del Movimento Cinque Stelle ha usato lo show a Che tempo che fa per attaccare l'avvocato Giulia Bongiorno che di fatto difende la vittima del presunto stupro per cui è sotto processo il figlio Ciro. Le parole di Grillo hanno scatenato un vero e proprio putiferio politico.

"Ha trasformato il dolore in una farsa da show": Bongiorno, duro sfogo su Grillo

E così adesso il ministro dei Trasporti ha deciso di mettere le cose in chiaro e di dare una lezione all'Elevato: "L’avvocato Buongiorno è in tribunale a Tempio Pausania a difendere i diritti e la dignità di una ragazza stuprata, questa l’accusa a carico dei ragazzi che sono in quel tribunale, poi fino a prova contraria ognuno è innocente. Giulia Bongiorno, derisa da quel tizio, non fa comizietti, sta difendendo una ragazza che ha denunciato di essere stata stuprata, quindi Grillo si sciacquasse la bocca, non per rispetto della Lega, di Giulia Bongiorno o di Matteo Salvini, ma di una ragazza che ha denunciato di aver subito uno dei crimini più orrendi. Grillo faccia il comico su altro, fatturi su altro. Tra Grillo e Giulia Buongiorno fortunatamente c’è un universo e mi spiace per lui, perché un avvocato che difende una ragazza violata merita solo rispetto", ha tuonato Matteo Salvini a Stasera Italia su Retequattro.