Reazione a Catena, i campioni "Ultravioletta" vicini al record

I campioni in carica di Reazione a Catena, il seguitissimo game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, sono vicini al record di puntate vinte: si tratta degli "Ultravioletta" che, come riporta l'account su X "Statistiche Reazione a Catena", "sono al quarto posto nella classifica delle squadre che hanno vinto più puntate, gli mancano cinque vittorie per raggiungere le Amiche in Onda".

La puntata del programma andata in onda ieri, mercoledì 15 novembre, è stata la numero 150 di questa edizione, come fa notare sempre lo stesso account social. E a trionfare è stato, appunto, il terzetto di Torino, che ad oggi appare quasi imbattibile. All'Intesa vincente, Donatella, Federica e Nunzio hanno dominato sui "Due contro tre", portando a casa un totale di dieci parole indovinate. Cosa che ha permesso loro di accedere alla finalissima con un montepremi potenziale di 100mila euro.

Poi è arrivato il momento dell'ultima catena, con la parola "tre", quella da indovinare, e la successiva, che iniziava con "Di" e finiva con "i". Il terzetto torinese ha scelto di acquistare il terzo elemento, che si è rivelato essere "scala". Dopo vari dimezzamenti e acquisti, il montepremi era sceso a 12.500 euro. Alla fine, però, la risposta data dagli Ultravioletta, "difensori", si è rivelata sbagliata: quella giusta era "dimensioni".