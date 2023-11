Maurizio Gasparri contro Augias: "Lui detta legge e la Rai paga"

17 novembre 2023 a

Maurizio Gasparri contro Corrado Augias. Nel mirino il ritorno del conduttore in Rai. "Vado, a un’altra tv per mia volontà senza che nessuno mi abbia contestato nulla, insulto tutto il centrodestra con interviste boriose e diffamatorie, e torno, per fare oltre a programmi in altre tv anche alcune decine di trasmissioni in Rai", è l'esordio del senatore di Forza Italia alla notizia che vede il giornalista fare un passo indietro.

Per Gasparri, infatti, "Questa è la filosofia di Corrado Augias, dinastico padrone della tv pubblica, come ben sappiamo. E già protagonista di controverse vicende relative all’Est europeo ai tempi del comunismo, di alcune discusse attività editoriali e di contestate performance relative al premio Grinzane. Augias detta legge e la Rai paga e plaude". Un commento, quello del parlamentare azzurro, che arriva dopo l'annuncio di Viale Mazzini. Qui si faceva sapere che "l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio ha ricevuto Corrado Augias chiedendogli di assicurare la terza edizione del fortunato programma la Gioia della musica, nonostante il suo passaggio ad altra emittente".

Corrado Augias, la sceneggiata del martire senza epurazione

Per tutta risposta Augias avrebbe ringraziato per il tono cortese della richiesta e ha accettato di preparare e condurre 20 puntate del programma considerando anche il lavoro già svolto dagli autori e gli impegni presi con l'Orchestra Nazionale Sinfonica della Rai. Poco più di una settimana fa, il conduttore aveva ufficializzato il suo addio alla tv di Stato. "Nessuno mi ha cacciato, ma nessuno mi ha trattenuto", spiegava aggiungendo che "a 88 anni e mezzo devo lavorare in posti e con persone che mi piacciono, e questa Rai non mi piace".