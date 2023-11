Giulia Cecchettin, sconcerto al Tg1: l'inviata in diretta così

18 novembre 2023 a

Gaffe in diretta al Tg1: è successo durante l'edizione di oggi, sabato, 18 novembre, mentre l’inviata si trovava vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone, dove è stato trovato il corpo della 22enne Giulia Cecchettin. Nel corso della diretta ci sono stati dei problemi tecnici che hanno portato a un fuorionda non passato inosservato ai telespettatori. In un primo momento, infatti, la giornalista è comparsa in onda coperta da un foglio bianco, uno di quelli che di solito viene usato per fare le prove tecniche di luminosità.

Solo in un secondo momento, dopo essersi accorta di essere in diretta, l'inviata ha cercato di avvertire il tecnico che la stava coprendo. “Sono in diretta“, ha detto cercando di correre ai ripari e di continuare a fare il suo lavoro. L’uomo però non avrebbe sentito subito le parole della giornalista. E quindi il foglio bianco sul suo volto sarebbe rimasto in video ancora per qualche secondo. Lo spezzone del servizio in questione è subito diventato virale sui social. E se da una parte qualcuno ne ha sorriso, dall'altra invece c'è chi non ha risparmiato critiche sulla gestione del Tg1. Secondo diversi utenti, infatti, un errore del genere capita di solito a una tv locale per via delle differenze di budget e quindi dei minori mezzi a disposizione.