Ballando, Mammucari esagera contro Selvaggia Lucarelli: "A tuo fratello! Come sei conciata?"

19 novembre 2023 a

a

a

"Lo vai a dire a tua sorella?" Questa provocatoria domanda è stata lanciata da Teo Mammucari durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle - il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 il sabato sera -, una domanda che ha generato un momento di tensione e provocazione nell'ambito della competizione. Già, una puntata tesissima quella di ieri, sabato 18 novembre. Come accade ogni sabato sera, quando Teo Mammucari e la sua partner Anastasia Kuzmina sono stati valutati per la loro performance, la giuria ha iniziato a esprimere le proprie opinioni, ma ciò che sembrava uno scherzo è poi sfociato in una vera e propria discussione. Con Selvaggia Lucarelli, ovviamente, la quale si è visibilmente infastidita per il comportamento del collega, il quale successivamente si è scusato. Dunque, largo ai fatti.

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina hanno proposto un valzer lento, valutato dalla giuria come "non proprio il ballo più azzeccato". Secondo i giudici del format danzereccio, il conduttore sembrerebbe più adatto a performance più dinamiche piuttosto che a esibizioni lente e che dovrebbero suscitare emozioni ed empatia. Dopo le diverse opinioni di Ivan Zazzaroni e Fabio Canino, è stata la volta di Selvaggia Lucarelli che ha attaccato: "Ti posso dire? Questa sera mi hai fatto quasi tenerezza...", sorridendo ironicamente. Teo Mammucari ha prontamente risposto: "No, scusa, mi fai tenerezza lo vai a dire a tuo fratello, poi, parli tu che vestita così, mi sembri un albero di Natale". Selvaggia è rimasta senza parole e, nonostante i suoi tentativi di esprimere il proprio pensiero, il concorrente l'ha continuamente interrotta, tanto che Rossella Erra della giuria popolare è intervenuta dicendo: "Io adoro Teo, ma questa sera devo schierarmi dalla parte di Selvaggia".

"Sei ridicolo", "Cacciatelo": Guillermo Mariotto-choc a Ballando, esplode la rivolta

Le scuse di Teo Mammucari Milly Carlucci ha cercato di stemperare la tensione chiedendo nuovamente a Selvaggia Lucarelli di esprimere il proprio giudizio, ma lei, piccata, ha risposto: "No, Milly, non ho proprio niente da dire" e ha abbassato il microfono. Quindi, dopo la votazione, Teo Mammucari ha dichiarato: "Voglio dire una cosa perché ammetto di avere esagerato. Scusa Selvaggia, ho sbagliato, ti chiedo scusa davvero".