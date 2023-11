Reazione a Catena, la "mostra della porta": scoppia la rivolta

Roberto Tortora 21 novembre 2023 a

Sempre denso di sorprese Reazione A Catena, il quiz di Rai1 condotto da Marco Liorni e prodotto da Sony Pictures Television Italia, che mette in sfida tris di concorrenti sulle parole più inaspettate. Su tutti, il gioco “Intesa Vincente” è quello che appassiona maggiormente i telespettatori e, nel corso dell’ultima puntata, una delle catene ha scatenato un vero e proprio dibattito tra il pubblico sia in studio che a casa. Questa la composizione dell’ultima catena: personale, privata, proprietà, passaggio, corridoio, voce, metallica, rete, porta, mostra, pittore, tiziano, ferro. Una sequenza incomprensibile di indizi e su X subito sono partite le domande a raffica degli utenti: “Chi mi spiega la mostra della porta ovvero la porta in mostra. Devo chiedere agli autori?”.

Un altro scrive: “Qualcuno sa cos'è la mostra della porta???”. E, ancora, un altro follower del programma azzarda: “Secondo me nemmeno Liorni sapeva cosa fosse, infatti non l'ha spiegato e di solito spiega sempre anche quando non serve”. La squadra leader attuale è quella delle “Amichette” e sono arrivate alla parola finale con un budget di 9mila euro.

La composizione dell’ultima prova è riportata qui di seguito: ferro, ca…a, ? I giocatori hanno deciso di comprare il terzo elemento, “veste”. I campioni hanno detto “carica”: sarà la parola giusta? No, la parola giusta era “calza”. Nonostante i dubbi dell’ultima puntata, il programma ha sempre grande successo. Il quiz è ricominciato, con grande entusiasmo da parte dell’audience di tutte le età, a partire dal 19 giugno 2023. Però, ciò che ha colpito tutti, è stato l’annuncio del prolungamento dell’emissione fino alla fine dell’anno corrente, cioè sino al 31 dicembre.