Morgan, Francesca Michielin: "Da quando ero un'adolescente"

"È stato detto che abbiamo tutti la stessa casa discografica, ma tecnicamente io sono in Sony da quando ero un'adolescente": Francesca Michielin è stata intercettata da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia, che l'ha raggiunta per darle il tapiro d'oro. E la cantante, nonché conduttrice di XFactor, ne ha approfittato per lanciare questa stoccata a Morgan. Quest'ultimo, che ha dovuto lasciare il suo ruolo di giudice dopo la decisione di Sky e Fremantle di interrompere la collaborazione con lui, aveva detto: "Fedez-Dargen-Michielin sono una combriccola di produzione discografica sostenuta dalla Warner".

La consegna del tapiro alla Michielin andrà in onda nella puntata del tg satirico di questa sera su Canale 5. Si tratta del primo tapiro per la giovane cantante, che se l'è conquistato dopo le dichiarazioni rilasciate da Morgan, che ha accusato lei, Fedez e Dargen di aver contribuito alla decisione di Sky di allontanarlo dal programma. Una tesi già smentita da Fedez, che ieri a Striscia ha dichiarato: "Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere".

Ai microfoni di Staffelli, la conduttrice del talent ha dichiarato di non aver visto la diatriba tra i giudici: "Non ho assistito a nulla. Ho visto solo il video che circola online". Parlando del suo rapporto con Morgan, invece, ha affermato: "Con me non ha mai fatto affermazioni sopra le righe. Era mio giudice quando ero concorrente e mi ero anche trovata bene. Lui, si sa, è un personaggio un po’ complesso e quando lo chiami in un programma può succedere qualcosa, ma a parte quella battuta su Ivan Graziani e un po’ di irriverenza generale non ha fatto niente".