Domenica In, "tagliata l'intervista a Belen Rodriguez": perché cala la mannaia

24 novembre 2023 a

a

a

Tagliata la puntata di Domenica In prevista il 26 novembre: la trasmissione di Mara Venier andrà in onda in formato ridotto, soltanto per un'ora e cinquanta minuti. Calcolando le pubblicità, la diretta vera e propria dovrebbe durare 90 minuti circa. Il motivo del taglio lo rivela TvBlog: alle 15.50 su Rai 1 andrà in onda Junior Eurovision Song Contest 2023, che inizialmente sarebbe dovuto essere trasmesso su Rai 2. Il secondo canale della tv di Stato, però, trasmetterà la Coppa Davis. Di qui il trasloco del contest musicale sulla prima rete. Se la Venier è costretta a subire un taglio, Francesca Fialdini, invece, non andrà proprio in onda con il suo Da noi a ruota libera.

A saltare, tra le altre cose, potrebbe essere l'intervista di Belen Rodriguez, che sarebbe dovuta andare in onda nella puntata di Domenica In del 26 novembre. Probabile, quindi, che i telespettatori la vedranno domenica prossima, il 3 dicembre. A tal proposito, TvBlog ha precisato che l'intervista della showgirl argentina, così come quella di Fedez, saranno comunque registrate il 26 novembre. Grande attesa soprattutto per le parole della Rodriguez: si tratta infatti della prima intervista dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Da quando la relazione è finita, la showgirl non è mai apparsa in tv né ha mai concesso interviste a giornali.