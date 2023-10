Belve, Belen sta male? Bufera su De Martino: "Ha mentito"

21 ottobre 2023 a

La fine della storia d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stata un duro colpo per la showgirl argentina. La conduttrice sembrava però aver già voltato pagina grazie al suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni, con il quale è andata a convivere. Che la diva stia passando un periodo molto complicato lo ha confermato anche lo stesso Fabrizio Corona che, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha rivelato: "Belen è molto fragile, in questo momento non sta bene".

A far allarmare i suoi fan sono stati anche alcuni suoi controlli medici in una clinica privata nel padovano. Al momento, nessuno è in grado di capire che cosa stia capitando alla celebre showirl argentina Persone a lei vicine parlano di una profonda fragilità emotiva dovuta alla crescente pressione mediatica. Ma ci sarebbe dell'altro. Pare che non si sia ancora ripresa dalla dolorosa separazione dall'ex marito a causa dei presunti ripetuti tradimenti di quest'ultimo.

Belen Rodriguez, "troppi tradimenti": le indiscrezioni sui guai di salute

Eppure, l'ex ballerino aveva smentito pubblicamente ogni infedeltà, mantenendo il più stretto riserbo sulle ragioni della fine del suo matrimonio. "Il mio matrimonio non è finito per un tradimento. Io non sono uno stinco di santo ma credo molto nell’esclusività dei sentimenti. Non mi è mai capitato di avere relazioni parallele, le amanti. Non ho mai capito gli uomini che hanno le amanti. Deve essere una fatica immane", aveva dichiarato De Martino a Belve, il tak show di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani.