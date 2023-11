Fuori dal Coro, cartomante abusiva? Per l'inviato finisce malissimo: l'aggressione

Roberto Tortora 30 novembre 2023 a

a

a

A Fuori dal Coro, trasmissione di approfondimento politico e sociale in onda su Rete 4 e condotta da Mario Giordano, nella puntata di mercoledì 29 novembre si parla ancora degli occupanti abusivi di case appartenenti o allo Stato o a privati e che da anni non decidono di schiodare. Questa volta la protagonista è una cartomante, Maria La Rocca, che occupa abusivamente una casa appartenente al suo ex-fidanzato, Giuseppe, un infermiere di Roma.

Intercettata a Itri, in provincia di Latina, dall’inviato Enrico Lupino che, in realtà, è tornato da lei dopo un primo incontro non certo amorevole, questa volta, è andata pure peggio. Il giornalista, infatti, è stato aggredito fisicamente dall’ex-marito della donna e cacciato via in malo modo. Lupino aveva solo detto di voler “parlare in maniera pacifica, sentenza alla mano”.

Nel corso del primo incontro, invece, alla domanda legittima “perché non va via? Il giudice ha detto che lei sta qui senza titolo”, Lupino è stato apostrofato duramente dalla La Rocca, con tanto di minacce: “Vi faccio passare i giorni peggiori della vita vostra, non ti preoccupare str***o. Sto qua, sennò vengo a dormire a casa tua va bene?”. Insomma, la cartomante non schioda ed il suo ex, Giuseppe, è disperato, come racconta al giornalista di Fuori dal Coro: “Con Maria La Rocca avevo una relazione che è durata diverso tempo, abbiamo vissuto insieme lì, in casa mia. La storia poi è finita e le ho dato due mesi per lasciare l’abitazione. Offrendole, cioè, la possibilità di trovare una nuova soluzione”.

Violenze sessuali, terrore per l'inviata di Mario Giordano: l'assalto in piazza a Bologna | Video

Tutto questo accadeva nel 2020, Giuseppe aveva sottoscritto un contratto con la La Rocca, con tanto di avvocato, in cui veniva messo nero su bianco l’obbligo di lasciare la casa entro la fine del mese di Novembre. Ad oggi, però, Maria La Rocca è ancora lì, a Itri, e non ha nessuna intenzione di andarsene.