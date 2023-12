Iva Zanicchi scatenata in prima serata: "Due schiaffi? Sono pericolosa"

Claudio Brigliadori 01 dicembre 2023 a

Buona anche la seconda per Gerry Scotti: Io Canto Generation, talent musicale “baby” di Canale 5 con scoppiettante giuria vip “over”, conferma i buoni numeri del debutto della scorsa settimana (3 milioni e 191mila telespettatori, share del 21,5%) e vince la serata di mercoledì con 3 milioni e 57mila spettatori (share del 20,5%) superando la concorrenza dello speciale-mafia di Porta a Porta, la serie di Rai 2 Noi Siamo Leggenda e la sicurezza Chi l’ha visto? su Rai 3.

Come sempre, in questi casi, più che i concorrenti la differenza la fanno i giurati e gli allenatori e il parterre messo insieme da Scotti è televisivamente di primissimo livello. C’è spazio per gli stornelletti in coppia di Gerry e Claudio Amendola, ma sono Iva Zanicchi e Orietta Berti le vere star. A chi affidare Mon Amour, tormentone e “scandaletto” erotipop di Annalisa, se non alla 83enne Aquila di Ligonchio? Performance virale e, nel suo piccolo, già cult: una manciata di minuti destinati a entrare nel best of del piccolo schermo targato 2023. Appassionata sul palco e tremenda nei panni di coach, tanto da condizionare addirittura i colleghi.

Quando è il momento di dare un voto a un giovanissimo componente della squadra della Zanicchi, la Berti tentenna: «A questo ragazzo devo dare 10, altrimenti Iva mi dà due schiaffi». «Eh, abbiamo anche il camerino vicino. Orietta lo sa che sono pericolosa!», conferma la vulcanica collega. Gran finale con l’immarcescibile Al Bano, altro ultra-ottentenne terribile. Alle prese con i tablet utilizzati per votare, il signor Carrisi va un po' in difficoltà. Pare, commenta ironica Chiara Tortorella, che fuori dagli studi sia pure arrivato un fattorino. «Dice che Al Bano ha ordinato 500 pizze».