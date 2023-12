Zona Bianca, "perché vivo meglio in Albania": la rivelazione del pensionato

04 dicembre 2023 a

"Sono circa 15mila gli italiani in Albania, noi pensionati siamo intorno ai 2.500, 3mila al massimo": collegato in diretta con Zona Bianca da Durazzo, parla il signor Carmine, pensionato che ha deciso di spostarsi in Albania per vivere una vita a suo dire migliore. L'ospite di Giuseppe Brindisi su Rete 4, in particolare, ha voluto spiegare cosa lo ha portato a questa importante scelta di vita. "Abbiamo visto che è vantaggioso fare la spesa nei supermercati di Durazzo. Altri vantaggi?", lo ha incalzato il conduttore. E lui ha risposto: "La tranquillità sociale".

"In Albania mi sento di dire che la micro ciminalità non esiste per noi pensionati, è una cosa importante questa - ha proseguito il pensionato italiano - si vive in modo molto sereno. Io potrei lasciare la porta di casa aperta, non me la tocca nessuno. Questa è la realtà albanese e per un pensionato è molto importante". "Mi pare di capire che l'Italia non le manca per niente?", gli ha chiesto quindi Brindisi. E il signor Carmine ha replicato in maniera netta: "Assolutamente no". Dunque, l'Albania sembra essere diventato per gli italiani un polo d'attrazione non soltanto per le vacanze estive, come si è visto nei mesi di luglio e agosto, ma anche per la vita in generale.