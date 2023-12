Myrta Merlino, "il miracolo di Giulia": commozione in studio

05 dicembre 2023 a

a

a

In tanti questa mattina hanno voluto dare l'ultimo saluto a Giulia Cecchettin, la 22enne uccisa dall'ex fidanzato. I funerali sono stati celebrati a Padova. Oltre 1.200 persone erano presenti all’interno della basilica di Santa Giustina, mentre oltre 7mila si trovavano sul sagrato e in piazza, fuori dalla chiesa. Segno che la storia della studentessa di Vigonovo barbaramente uccisa ha commosso tutto il Paese. Myrta Merlino ne ha parlato nel corso della puntata di martedì 5 dicembre di Pomeriggio 5.

Parlando con Andrea, lo zio della giovane in collegamento, la conduttrice ha detto che questo è il "miracolo di Giulia", perché sembra che nel Paese sia cambiato qualcosa sulla percezione della violenza di genere. "L'Italia sta cambiando, qualcosa sta cambiando", ha affermato la Merlino. Lo zio di Giulia, allora, ha approfittato dell'occasione per ringraziare le tante persone che hanno partecipato alla cerimonia e che sono state vicine alla famiglia fin dalla scomparsa dei due giovani.

La conduttrice ha spiegato che l'Italia è stata vicina ai Cecchettin anche perché si tratta davvero di "una famiglia speciale". E l'uomo, allora, ha ringraziato e ha commentato: "Noi siamo una famiglia normale, non siamo campioni, in Italia come noi ci sono tante persone per bene. L'Italia è piena di gente per bene".