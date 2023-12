Bianca Berlinguer, rivoluzione a Mediaset: "Cosa cambia dall'8 gennaio"

Roberto Tortora 06 dicembre 2023 a

Bianca Berlinguer non lascia, anzi raddoppia. La conduttrice, che per più di vent’anni è stata il volto di Rai 3 e del suo tg di punta, quest’anno è approdata a Mediaset ed ha riscosso subito successo con il suo talk È Sempre Cartabianca, in onda su Rete 4 il martedì sera.

Un talk di attualità, politica e informazione che in ogni puntata vede la presenza di numerosi ospiti di spicco e sta avendo ottimi dati di share. Se il 2023 si chiude per lei con un trionfo, il 2024 si aprirà con una nuova conduzione. Le è stato affidato, infatti, anche Stasera Italia, programma che erediterà da Nicola Porro. Non una notizia inattesa, anzi, già annunciata alla conferenza stampa di presentazione dei palinsesti della scorsa estate. Solo, non si pensava che l’avvicendamento potesse esserci a così stretto giro.

Secondo quanto riporta Davide Maggio sul suo portale, la Berlinguer esordirà alla nuova conduzione già da lunedì 8 gennaio. Nel weekend, al posto suo, ci sarà Augusto Minzolini. Che fine fa È Sempre Cartabianca? Per ora resta nel consueto appuntamento del martedì sera di Rete 4, fino al termine della stagione, a eccezione del giorno di Santo Stefano.

Alla Berlinguer si chiede di alzare i dati d’ascolto del programma, fermo sotto al 4% e praticamente doppiato dalla concorrenza. In questo caso Otto e Mezzo con Lilli Gruber su La7, che arriva al 9% di share. Mediaset, quindi, decide di rispondere rendendo Bianca Berlinguer il volto principale dell’access prime time di Rete4 e sarà concorrenza agguerrita e molto interessante. E Nicola Porro, invece? Il vicedirettore de il Giornale continuerà presumibilmente a mantenere le redini ben salde di Quarta Repubblica, sempre su Rete 4, che conduce ormai dal 2018.