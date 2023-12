Prima della Scala, Porro: "Anche i posti diventano polemica politica"

06 dicembre 2023 a

Un pomeriggio di polemiche sterili per la prima alla Scala. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, in un primo momento aveva annunciato, secondo alcune indiscrezioni, di non voler prendere posto sul palco reale, ma in platea per stare vicino alla senatrice a vita, Liliana Segre. Dopo qualche ora è arrivata la presa di posizione chiara del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha dato una vera e propria lezione di stile a Sala con queste parole: "Dove ci sediamo alla Scala non mi pare un grande problema, qualcuno scrive che va in platea, a me avrebbe fatto piacere avere la Segre sul palco d’onore, perché mi pare che un senatore a vita come la presidente di una commissione speciale sarebbe meglio vederla sul palco d’onore".

E ancora: "Io in ogni caso se Segre rimane in platea, andrò in platea vicino alla senatrice a vita, per essere coerente con questa mia idea. La Segre -ha ribadito il presidente del Senato- la conoscete, quindi non ha posto nessun problema, la sua disponibilità c’è in ogni direzione, io da questo punto di vista apprezzo molto la senatrice Segre". Nel tardo pomeriggio è poi arrivata la conferma: Segre, La Russa e Sala prenderanno posto nel palco reale insieme agli altri rappresentanti delle istituzioni.

E così Nicola Porro nel suo consueto appuntamento con l'editoriale di Stasera Italia fa una riflessione che suona come una stoccata a Sala: "Con tutti i problemi e le emergenze che ci sono, vi rendete conto che i posti alla Scala sono diventati un problema politico? Avete visto la conferenza stampa? È possibile che tutto venga politicizzato?".