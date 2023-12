Susanna Ceccardi contro Faraone: "Legittima difesa? Non avete votato la legge"

08 dicembre 2023 a

"La legge e molto spesso i giudici pretendono che chi si deve difendere siano o martiri o eroi": Susanna Ceccardi, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, lo ha detto a proposito del caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 17 anni di reclusione dopo aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Tutti malviventi che avevano fatto irruzione nel suo negozio per mettere a segno una rapina.

"Noi dobbiamo riconoscere che sono degli uomini sottoposti a un turbamento in quei momenti assolutamente non giudicabile", ha proseguito l'europarlamentare della Lega. Che poi, riferendosi ancora a Roggero, ha aggiunto: "Si vede chiaramente che in quel frangente lui ha avuto un blackout che lo ha condotto fuori dal suo negozio a difendere la sua famiglia, la sua proprietà, i suoi beni duramente conquistati con anni di lavoro. Su questo non bisogna fare polemica".

Poi, rivolgendosi a Davide Faraone di Italia Viva, presente anche lui in studio, gli ha chiesto: "Se facessimo una modifica della legge attuale, dicendo che va riconosciuta, non solo nel negozio ma anche nelle pertinenze, la legittima difesa putativa, perché lui pensava di doversi difendere anche fuori dal negozio, voi di Italia viva ci state a votare la legge? Presumo di no, come avete sempre fatto col Pd, quando eravate nel Pd non avete votato la legge sulla legittima difesa della Lega". E infine si è sfogata dicendo: "Dobbiamo difendere le persone per bene in questo Paese, non i criminali".