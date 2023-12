Omnibus, Vincenzo De Luca: "Che rapporto ho con la Schlein?", risposta impensabile

16 dicembre 2023 a

Vincenzo De Luca, intervistato da Gaia Tortora a Omnibus, su La7, nella puntata del 16 dicembre, gela la conduttrice quando gli chiede in che rapporti è con la segretaria del Pd Elly Schlein. "Nessun rapporto", risponde il governatore Pd della Regione Campania, autore del libro Nonostante il Pd. Pausa. Cala il gelo. "Non ho la fortuna di godere di intimità particolare con l'onorevole Elena Ethel Schlein", aggiunge De Luca.

Continuando a parlare della segretaria del suo partito la definisce una "Alice nel paese delle meraviglie" che non è nemmeno in grado di accorgersi di quanto siano "indecenti" i dirigenti campani del suo partito. Il governatore è un fiume in piena. Gaia Tortora gli chiede se ha mai pensato di candidarsi alla segreteria del Pd. E il governatore campano conferma di averci pensato, certo, salvo poi aggiungere: "La propensione al masochismo non è arrivata fino a questo punto, diciamo che poi mi sono fermato a mezza strada". Ritenterà? "Non lo escludiamo".

E ancora, sul Pd: "Io sono espressione di libertà di pensiero e di autonomia politica, non ho correnti, non ho padrini e non ho padroni e uno dei problemi che ho è quello di aver scelto da sempre una linea di condotta che è sintetizzabile in una espressione: la verità conta più delle bandiere di partito, e questa cosa non determina simpatia dentro il Pd, dove contano correnti e sottocorrenti e non contano gli uomini liberi o i risultati dell'azione politica", conclude De Luca.