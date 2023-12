Stasera Italia, la rivoluzione: arriva Bianca Berlinguer

19 dicembre 2023 a

Spazio a Bianca Berlinguer. Finita la pausa natalizia, Stasera Italia verrà condotta da Bianca Berlinguer. La conduttrice di Rete 4 prenderà la staffetta da Nicola Porro. Quest’ultimo che chiude per ora, come già deciso, la sua esperienza nell’access time quotidiano. Stando alle indiscrezioni di TvBlog, non è detto che con l'approdo dell'ex volto Rai anche il titolo del programma non possa cambiare, abbandonando la testata attuale di Stasera Italia.

Intanto Berlinguer prosegue nella conduzione del suo È sempre Cartabianca. Come ammesso a Verissimo, "dopo un inizio faticoso come era inevitabile devo dire che ora sta andando bene. Trentaquattro anni di Rai sono tanti, è tutta la mia vita, ci sono entrata quando avevo venticinque anni e ne sono uscita che ne avevo molti di più, l’anno scorso".

Un addio, quello alla tv di Stato, non senza difficoltà: "Mi ha procurato tante notti insonni, per cui non è stata presa a cuor leggero. Quello che mi ha portato a decidere di cambiare azienda, poi un cambio così netto, così radicale, è stato anche un po’ l’allontanamento che io avevo sentito molto negli ultimi anni da parte dei vertici Rai nei confronti della nostra trasmissione, di CartaBianca. Mi sono sentita molto spesso sola, con la sensazione che non ci fosse interesse a investire su questa trasmissione, più sopportata che valorizzata". Da qui la decisione di accettare il passaggio a Mediaset.