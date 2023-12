Marco Damilano, Aldo Grasso sgancia la bomba: voci su La7

20 dicembre 2023 a

a

a

Marco Damilano assediato. È questo il quadro che fornisce Aldo Grasso nella sua consueta rubrica sul Corriere della Sera. Le prole usate da Grasso sono chiare e non nascondono un invito al giornalista a traslocare verso La 7. Infatti, secondo Grasso, "Il Cavallo e la Torre", la striscia quotidiana condotta da Damilano ogni sera su Rai Tre sarebbe vittima di un "doppio assedio".

"In questo momento l’appuntamento giornaliero è collocato fra "Via Dei Matti n° 0" e "Un posto al sole". Tempo fa avevo scritto che la striscia non è omogenea, ma forse questa collocazione si traduce in un punto di forza. Damilano può contare sui fans di Stefano Bollani e su quelli di Palazzo Paladini. Sono pubblici differenti ma, per vari motivi, hanno un punto d’incontro davanti al cavallo di viale Mazzini", spiega Grasso parlando della collocazione in palinsesto del programma di Damilano.

Marco Damilano, assist a Calenda? Giù insulti a Salvini: "Cervello abusivo" | Video

A questo punto svela l'assedio: "Damilano sta subendo un doppio assedio: all’interno della rete e all’interno della Rai: spero che l’ad Roberto Sergio lo tuteli. Ma qui si cercava la metafora dell’assedio: c’è chi sostiene che la metafora dell’assedio sia consolatoria (solo contro tutti!), c’è chi sostiene sia un esercizio retorico molto efficace (la vittima suscita sempre simpatia), c’è chi sostiene che l’assedio sia il simbolo della resistenza e della resilienza (chiedo scusa per la parola), ultimo scudo contro l’ideologia ora dominante". Insomma a quanto pare Damilano sarebbe colpito da vittimismo acuto. E così arriva il consiglio di Grasso: "Per me, ci vorrebbe un convincente "spiegone", magari su La7". Staremo a vedere cosa accadrà.