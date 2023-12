In Onda, Bocchino zittisce Davigo: "Sapete che questa è l'ultima volta?"

30 dicembre 2023 a

Italo Bocchino non le manda a dire. A In Onda, il talk show condotto su La7 da Luca Telese e da Marianna Aprile il tema centrale è quello dell'inchiesta a carico di Verdini per alcune commesse di Anas. I toni sono funerei: "Questa è l'ultima volta che potremo vedere le carte e parlarne perché poi scatterà la legge bavaglio". In collegamento anche Piercamillo Davigo si accoda: "Si questa è l'ultima volta che possiamo commentare questo tipo di inchieste, poi scatterà la nuova legge".

Il riferimento è alla nuova norma voluta dal governo che vieta la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare per preservare il principio di non colpevolezza dell'indagato. E così Bocchino, interpellato su questo tema afferma: "Secondo me questa non è l'ultima volta che parliamo di una inchiesta, è l'ultima volta che di fatto si guarda dal buco della serratura. Perché di questo stiamo parlando. In democrazia il principio di non colpevolezza va tutelato ed è questo che si sta facendo".

Poi lo stesso Bocchino chiude i giochi: "Voglio dire anche che i fatti di cui si parla riguardano un periodo antecedente all'arrivo del ministro Matteo Salvini al Ministero delle Infrastrutture". Una frase che da sola basta a zittire chi a sinistra cerca di cavalcare tutto pur di mettere nel mirino il governo e racimolare qualche punto nei sondaggi.