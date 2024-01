In onda, "Inelegante", "la sinistra rosica", Bocchino ammutolisce la Aprile

01 gennaio 2024 a

a

a

Tempo di bilanci da Luca Telese e Marianna Aprile, nell'ultima puntata del 2023 di In Onda su La7. In collegamento con lo studio c'è Italo Bocchino che rispetto al governo osserva: "Mancano i numeri di un successo che stanno nei dati Istat. Questo è l'anno record dell'occupazione a tempo determinato, è un anno che ha visto la crescita del Pil, è scesa l'inflazione, la Borsa ha raggiunto il massimo storico, lo spread è praticamente dimezzato, in questo racconto mancano i numeri", sottolinea ancora.

Secondo Bocchino, "è stato un anno di grandissimo successo dell'Italia, anche in politica estera. Quindi il direttore de Il Secolo d'Italia lancia una provocazione: "E vedo un grande rosicamento della sinistra... La sinistra ha perso le sue battaglie". Una frecciata che vede l'immediata reazione di Marianna Aprile, che sbotta: "Bocchino, però è inelegante, siamo in periodo natalizio...".

"Vento violento, persone distruttive": Colombo fuori controllo, insulti sulla Meloni

E lui ribatte: "Mi sono scusato preventivamente". E insiste: "è un grande rosicamento della sinistra perché una donna a Palazzo Chigi ce la voleva mandare la sinistra e invece ce l'ha mandata la destra". "Però non l'avrebbe chiamata uomo", lo interrompe la conduttrice. "Voi avete chiamato la Bonino uomo, finalmente un uomo al Quirinale, sempre due pesi e due misure...", la ammutolisce Bocchino.

Qui il botta e risposta tra Marianna Aprile e Italo Bocchino a In onda