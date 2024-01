Tg5, il compleanno e l'orgoglio di Pier Silvio Berlusconi: "Un patrimonio del nostro Paese"

13 gennaio 2024 a

Oggi, sabato 13 gennaio, per Mediaset è una data importante: il Tg5 infatti compie 32 anni. Una ricorrenza, quella del compleanno del tiggì della rete ammiraglia del Biscione, commentata anche da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset.

"Il Tg5 compie 32 anni. Trentadue anni di credibilità, equilibrio e modernità conquistati grazie al lavoro di tutti i giornalisti del tg e al direttore Clemente Mimun. Il Tg5 è un patrimonio del nostro Paese, riconosciuto come un punto di riferimento assoluto dell’informazione italiana", ha premesso Pier Silvio Berlusconi.

E ancora: "Ringrazio tutti i professionisti che in questi anni lo hanno reso un vero e proprio servizio per il pubblico e mando loro un calorosissimo abbraccio. Da editori siamo orgogliosi di un telegiornale unico e autorevole come il nostro Tg5", conclude l'ad di Mediaset.