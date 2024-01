Verissimo, l'accusa del figlio di Maradona: "Ho un'idea su chi abbia ammazzato mio padre"

14 gennaio 2024 a

Si torna da Silvia Toffanin, nello studio di Verissimo, il programma in onda su Canale 5 sabato 13 gennaio. Tra gli ospiti della puntata ecco Diego Armando Maradona junior, figlio del Pibe de Oro, morto il 25 novembre 2020 per un edema polmonare acuto che ha determinato una insufficienza cardiaca.

Una morte, quella di Maradona, avvolta da molti sospetti e altrettante voci, indiscrezioni, chiacchiericci. Quando la Toffanin chiede al figlio del fuoriclasse che portò il Napoli a vincere lo scudetto che cosa accadde al padre, ecco che risponde: "Cosa è successo a papà? C'è un'inchiesta aperta, noi figli abbiamo una grande figucia nella giustizia argentina. Ma lui non doveva finire così: ce lo hanno ammazzato", tuona.

Quando gli chiedono, dunque, chi abbia ucciso il Pibe de Oro, Maradona junior risponde: "Non è compito mio dirlo, ho un'idea ma me la tengo per me". Parole pesantissime, quelle del figlio d'arte classe 1986, nato dalla relazione con Cristiana Sinagra e riconosciuto da Diego soltanto nel 2007, al termine di una lunga battaglia legale.

"Aveva subito un intervento al cervello, il giorno dopo l'ho sentito e lui stava bene, rideva e scherzava, si era ripreso", riprende Maradona junior riferendosi agli istanti di vita del padre. "Ho fatto una promessa a mio papà il giorno in cui se ne è andato: lotterò per la verità fino alla fine dei miei giorni", conclude Diego Armando Maradona