Andrea Giambruno, Anna Falchi accusa Antonio Ricci: "Il danno più grande"

Si torna a parlare di una delle vicende più chiacchierate dello scorso 2023: il fuorionda di Andrea Giambruno proposto da Striscia la Notizia, con tutte le conseguenze che ha avuto. A parlarne è Anna Falchi, interpellata sul punto in un'intervista sul rotocalco Vero.

Quando le chiedono se dopo quanto accaduto Giorgia Meloni avesse fatto bene a lasciare Giambruno, ecco che Anna Falchi risponde senza dubbio alcuno: "Certo! Avrei fatto lo stesso. Prego, vai per la tua strada, io vado per la mia. Anche se penso che il danno più grosso non l’abbia fatto Giambruno...".

Il senso della frase, Anna Falchi lo chiarisce subito: a suo giudizio il danno più grande lo avrebbe fatto Antonio Ricci, il "papà" del tg satirico di Canale 5. "Ha esagerato. Quando c’è di mezzo una famiglia, devi andarci coi piedi di piombo. Perché nel nostro ambiente è risaputo che tutto diventa poi eccessivamente commentato, giudicato", afferma Anna Falchi.

Infine, le chiedono cosa potrebbe saltare fuori da eventuali fuorionda dei Fatti Vostri, la trasmissione con cui è impegnata: "Che siamo una bellissima squadra! Con Michele Guardì ho un rapporto alla pari, mi rispetta, per me è quasi uno di famiglia", conclude Anna Falchi, che insomma mostra di non temere affatto eventuali fuorionda.