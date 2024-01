Verissimo, Corinne Clery: "Mi sono ammalata", drastica decisione sul figlio

20 gennaio 2024 a

"Mio figlio è adorato da tutti ed è una brava persona ma non andiamo più d'accordo", Corinne Clery lo ha detto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. "Io con lui vivevo un malessere terribile - ha continuato l'attrice - e non volevo mai essere invadente. Io non posso vivere questa brutta angoscia. Io non lo cerco e non ci parlo da sei anni".

Subito dopo, una dolorosa confessione: "Lo ammetto, io mi sono ammalata letteralmente. Non sapevo cosa avevo. I dottori mi dicevano che era una malattia psicosomatica. Mi gonfiavo come un pallone e mi sgonfiavo. Questo era il dolore e non riuscivo a tirarlo fuori. Così siamo arrivati al punto tale da dire 'separiamoci'. Io ho sperato che lui facesse un passo, ma non è stato così. Io non lo farò un passo verso di lui. Sai perché? Per amore. Deve capirlo lui".

Sulle sue nipoti, invece, ha detto: "Io le vedo e le sento per fortuna. Io avrò sbagliato sicuramente qualcosa con mio figlio, lo ammetto". Infine un auspicio: "Arriverà il momento in cui spero che lui possa sentire la mia mancanza. Io ho fatto tutto quello che ho potuto e lo rifarei. Ma c'è un limite a tutto".