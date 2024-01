Alba Parietti, "Selvaggia Lucarelli e Biagiarelli sanno cosa significa"

Roberto Tortora 22 gennaio 2024 a

Fa ancora discutere la triste vicenda di Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria “Le Vignole” di Sant’Angelo Lodigiano che, sentitasi sotto attacco mediatico dopo la presunta recensione fasulla e omofoba alla quale aveva risposto per le rime, ha deciso di porre tragicamente fine alla sua vita, schiacciata dal peso delle critiche.

Se ne discute a Zona Bianca, il talk di approfondimento politico e sociale di Rete4 e condotto da Giuseppe Brindisi. In studio, tra gli ospiti, anche la showgirl Alba Parietti, che si scaglia sia contro Selvaggia Lucarelli e il suo compagno sia, soprattutto, contro la tempesta mediatica che si è scatenata dopo il debunking.

Sulla coppia Lucarelli-Biagiarelli dice: “Questa potenza mediatica loro sanno esattamente cosa significa, perché quando toccano suo figlio o lo stesso suo fidanzato, lei rinuncia addirittura a fare una puntata di Ballando. Sai chi sono quelli che vanno in televisione? Quelli con la faccia come il c*** che, anche se gli arriva Striscia, le Iene, chiunque, continuano a perdurare e a fare i lavori che fanno e che non potrebbero. Quelli che non hanno coscienza".

"Questa povera signora ha una grande dignità e aveva probabilmente una coscienza. Nella peggiore delle ipotesi aveva scritto un post estrapolando da situazioni che le erano accadute, ma che male aveva fatto? Semmai aveva lanciato un messaggio che poteva essere anche piacevole".

La Parietti, poi, aggiusta però il tiro sulla giornalista e il suo compagno: “Non colpevolizzo né la Lucarelli né il suo compagno, ma se devo essere sincera la reazione successiva a quello che è accaduto. Faccio un esempio: stasera esco di qua e, se malauguratamente un signore mi si butta sotto la macchina, perché si vuole ammazzare, io per una settimana non riesco a proferire parola, sono talmente distrutta da quello che è accaduto che non mi viene voglia subito di giustificarmi di mettermi a fare battutine con i giornalisti, mi viene da dispiacermi e basta".

"C’è gente che dice ‘come si fa a suicidarsi per una vicenda così?’. Questa è una signora normale, la colpa è della violenza social. Io, quando mio figlio è uscito dal Grande Fratello Vip, molti seguaci del programma hanno subodorato che io ero favorevole alla sua uscita e mi sono arrivate in una giornata valanghe di insulti, non hai idea (rivolgendosi a Brindisi, ndr) a che livelli di odio, di livore. Io, che ho le spalle larghissime, non sono uscita di casa tre giorni, ero distrutta moralmente. Allora provate a immaginare una povera donna come lei cosa deve aver subìto”.